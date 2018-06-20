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Уругвай победил Саудовскую Аравию и вышел в плей-офф Чемпионата мира

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Уругвай победил Саудовскую Аравию на Чемпионате мира
Уругвай победил Саудовскую Аравию на Чемпионате мира

Сборная Уругвая в матче второго тура Чемпионата мира обыграла команду Саудовской Аравии и обеспечила себе выход в плей-офф.

Победу уругвайцам принес единственный гол в исполнении Луиса Суареса. Форвард "Барселоны" подстерег ошибку вратаря сборной Саудовской Аравии. Мохамед Аль-Оваис ошибся на выходе при подаче с углового, и никто из защитников не помешал "эль пистолеро" пробить уже по пустым воротам.

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Стоит отметить, что для уругвайского форварда это была 100 игра за сборную. А, гол, который он забил, стал пятьдесят второй за национальную команду Уругвая в его исполнении. Также это третий Чемпионат мира, на котором забивает Луис Суарес – до этого он забивал в 2010 году в ЮАР, а в 2014 году – в Бразилии.

Кроме того, после забитого гола Суарес попросил мяч, чтобы запихнуть его себе под футболку. Обычно так футболисты показывают, что в их семье ожидается пополнение.

На гол Саудовская Аравия ответила своими моментами Бабхира. Но в первом случае выручил Муслера, во втором же игрок пробил выше ворот.

Активным был еще один форвард Уругвая – Эдисон Кавани тоже пытался забить в этом матче, но отличиться так и не сумел.

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Единственного гола сборной Уругвая хватило, чтобы победить Саудовскую Аравию. Команда с шестью очками обеспечила себе место в плей-офф, где выйдет на одного из представителей группы B – Португалию, Испанию или Иран.

Уругвай – Саудовская Аравия 1:0

Гол: Суарес, 23

Теги: Новости спорта ЧМ 2018 – результаты матчей Чемпионата мира по футболу 2018 Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
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