Уругвай – Португалия: букмекеры назвали фаворита матча Чемпионата мира

Сборные Уругвая и Португалии на Чемпионате мира составляют довольно ровную пару. Поэтому если букмекеры и отдают предпочтение одной из сборных, то с небольшим преимуществом.

У Уругвая в группе A не было большого выбора, на кого выходить с первого места после феерического разгрома сборной России.

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Зато Португалия упустила первое место в группе B на последних секундах матча против Ирана, пропустив вперед Испанию. Поэтому в 1/8 финала они вынуждены играть со сборной Уругвая, а не удобными россиянами.

Букмекеры в этой паре не определили явного фаворита. Больше шансов на победу имеет Уругвай. Однако их преимущество незначительно. Так, в William Hill коэффициент на победу Уругвая 2,75, а на Португалию – 2,80. Ничья оценена в 2,90.

Похожая ситуация и с командой, которая пройдет в следующий раунд – 1,73 на Уругвай и 2,00 – на Португалию.

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Вероятность серии послематчевых пенальти – 5,50.

В PariMatch коэффициент на победу Уругвая оставили такой же – 2,75. В то время как победа Португалии оценена несколько выше – 3,00. Ничья – 2,95.

При этом проход Португалии в четвертьфинал те же 2,00, а на Уругвай коэффициент 1,86.

Стоит отметить, что проход Португалии в следующий раунд получил 2,00 и в "Фаворит". Насчет Уругвая, то выход южноамериканцев в следующий раунд оценен в 1,89.

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Относительно победы в основное время, то на Уругвай – 2,77, на Португалию – 2,98. Вероятность того, что в основное время победитель не будет определен – 3,00.

Матч между сборными Уругвая и Португалии состоится в субботу, 30 июня, в 21:00