Уругвай уверенно победил Россию на Чемпионате мира

Сборные России и Уругвая на чемпионате мира в очной встрече разыгрывали первое место в группе А. Уругвайцы не встретили в русских достойного соперника, уверенно разобравшись с ними еще в первом тайме.

Всю игру можно было заканчивать уже после 36 минуты. Именно тогда правый защитник Смольников получил вторую желтую карточку в матче и оставил россиян в меньшинстве. К этому времени они уже проигрывали 2:0.

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Первый гол в этом матче на 10 минуте – совокупность ошибок россиян. Сначала – Гадзинского, который сфолил перед своей штрафной площадкой. После этого – игроков, которые стояли в стенке и вратаря Акинфеева. Луис Суарес пробил довольно просто – низом в правый от себя угол ворот мимо стенки из игроков. Туда, где стоял вратарь. Но россиянин ошибся и пропустил гол.

Второй гол – это уже случай. После подачи с углового пробивал Диего Лаксальт. Русский Черышев неудачно подставил одну из своих частей тела под траекторию полета мяча, и от него тот залетел в угол ворот. Автогол. Акинфеев со скачком опоздал. На табло была только 23 минута.

Уже после того было изъятие Смольникова. И третий гол в ворота россиян, но уже во втором тайме. Свой первый гол на этом мундиале забил Эдисон Кавани. На 90 минуте после подачи с углового головой пробил Диего Годин, но вратарь сумел отразить этот удар. Но как раз перед собой, куда бросились добивать мяч в ворота Суарес и Кавани. Именно последний сумел быстрее нанести удар. Разгром России.

Уругвай – Россия 3:0

Голы: Суарес, 10, Черышев, 23 (авт), Кавани, 90

Несмотря на поражение, Россия выходит в плей-офф. Со второго места.