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Уругвай – Россия: видео голов и моментов матча

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Уругвай – Россия видео голов матча Чемпионата мира 2018
Уругвай – Россия видео голов матча Чемпионата мира 2018

Уругвай голы в ворота России на Чемпионате мира начал забивать с начала матча. Первый – уже на десятой минуте.

Гол забил Луис Суарес. Юрий Гадзинский против правил сыграл в полукруге перед штрафной против соперника, и судья назначил штрафной удар почти по центру ворот. Стенка из россиян оказалась лишней, ведь Суарес пробил в правый нижний угол ворот. Туда, где стоял Игорь Акинфеев. Гол – его ошибка.

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Гол в ворота сборной России

Второй гол в ворота россиян залетел от Диего Лаксальта. После подачи углового игрок подхватил мяч и пробил по воротам сборной России. Ему пытался помешать Денис Черышев, но именно от него мяч полетел в угол ворот, куда устремился Акинфеев. Не дотянулся.

 

Второй гол в ворота сборной России

А на 36 минуте Гадзинский получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве.

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта ЧМ 2018 – видео голов матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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