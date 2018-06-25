Уругвай – Россия: видео голов и моментов матча

Уругвай голы в ворота России на Чемпионате мира начал забивать с начала матча. Первый – уже на десятой минуте.

Гол забил Луис Суарес. Юрий Гадзинский против правил сыграл в полукруге перед штрафной против соперника, и судья назначил штрафной удар почти по центру ворот. Стенка из россиян оказалась лишней, ведь Суарес пробил в правый нижний угол ворот. Туда, где стоял Игорь Акинфеев. Гол – его ошибка.

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Гол в ворота сборной России

Второй гол в ворота россиян залетел от Диего Лаксальта. После подачи углового игрок подхватил мяч и пробил по воротам сборной России. Ему пытался помешать Денис Черышев, но именно от него мяч полетел в угол ворот, куда устремился Акинфеев. Не дотянулся.

Второй гол в ворота сборной России

А на 36 минуте Гадзинский получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве.