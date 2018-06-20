Уругвай – Саудовская Аравия: видео голов и моментов матча
Сборная Уругвая первой забила в матче против Саудовской Аравии на Чемпионате мира. Отличился Луис Суарес.
Уругваец воспользовался ошибкой вратаря, который неудачно сыграл на выходе при подаче с углового.
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Голкипер Саудовской Аравии Аль-Оваис не дотянулся до мяча, и Суарес ногой пробил после подачи уже по пустым воротам
Гол Суареса в ворота Саудовской Аравии
Источник: 24 Канал
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