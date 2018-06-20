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Уругвай – Саудовская Аравия: видео голов и моментов матча

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Уругвай - Саудовская Аравия голы матча Чемпионата мира 2018
Уругвай - Саудовская Аравия голы матча Чемпионата мира 2018

Сборная Уругвая первой забила в матче против Саудовской Аравии на Чемпионате мира. Отличился Луис Суарес.

Уругваец воспользовался ошибкой вратаря, который неудачно сыграл на выходе при подаче с углового.

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Голкипер Саудовской Аравии Аль-Оваис не дотянулся до мяча, и Суарес ногой пробил после подачи уже по пустым воротам

Гол Суареса в ворота Саудовской Аравии

 

Теги: Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018 ЧМ 2018 – видео голов матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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