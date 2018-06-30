Уругвай победил Португалию в 1/8 Чемпионата мира по футболу

В матче 1/8 финала Чемпионата мира по футболу сборные Уругвая и Португалии решали между собой, кто из них сыграет в четвертьфинале мундиаля со сборной Франции.

Второй поединок 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Уругвая и Португалии выдался хоть и менее результавним, чем матч Франция – Аргентина, но не менее зрелищным.

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Счет был открыт уже на 7-й минуте.

Гол на свой счет записал 31-летний нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани.

Луис Суарес разобрался с Рикардо Перрейрой на углу штрафной и навесил на дальнюю штангу, там Кавани замкнул передачу, пробив головой в ближнюю девятку. 1:0.

Кавани открыл счет в матче Уругвай – Португалия

Португальцы имели несколько возможностей сравнять счет еще до перерыва, однако ворота Фернандо Муслеры в первом тайме оставались "сухими".

Восстановить интригу во встрече подопечным Фернанду Сантуша удалось лишь в середине второго тайма.

На 55-й португальцы удачно разыграли угловой. Точным ударом головой отличился Пепе. 1:1.

Пепе сравнял счет во встрече

Правда, уругвайцы позволили сохранить паритет в игре ненадолго.

Уже на 62-й минуте дубль на свой счет записал Эдинсон Кавани.

Родриго Бентанкур с центра поля вместе с Кавани прошел в штрафную и уже там отдал 21-му номеру голевую передачу.

Там нападающий сборной Уругвая положил красивый мяч в дальний угол ворот. 2: 1.

На 72-й минуте Кавани показал, что не может больше продолжать игру. Из-за травмы ноги он попросил у тренерского штаба замену и, прихрамывая, покинул поле.

В этот момент на неожиданно благородный жест решился Криштиану Роналду. Он обхватил Кавани за талию и помог выйти за пределы поля.

Роналду помог Кавани выйти за пределы поля

Ronaldo helping injured Cavani in getting off the field ️ pic.twitter.com/cuXLaoQ3g0 — Troll Football (@TrollFootball) 30 червня 2018 р.

На последней добавленной минуте Роналду еще и умудрился заработать желтую карточку и даже если бы его сборная пробилась дальше в следующем поединке он бы не сыграл.

Португальцы имели возможность сравнять счет в последние добавленные минуты, однако Куарежма в упор не сумел переиграть уругвайцев Муслеру. Не помог даже голкипер сборной Португалии Руй Патрисиу, который прибежал помочь к чужим воротам.

Сборная Португалии вслед за сборной Аргентины покидает ЧМ-2018. В четвертьфинале сборная Уругвая встретится со сборной Франции.

ЧМ-2018, 1/8 финала, Уругвай – Португалия 2:1

Голы: 1:0 – 7 Кавани, 1:1 – 55 Пепе, 2:1 - 62 Кавани