Уругвай победил Португалию в 1/8 Чемпионата мира по футболу
В матче 1/8 финала Чемпионата мира по футболу сборные Уругвая и Португалии решали между собой, кто из них сыграет в четвертьфинале мундиаля со сборной Франции.
Второй поединок 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Уругвая и Португалии выдался хоть и менее результавним, чем матч Франция – Аргентина, но не менее зрелищным.
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Счет был открыт уже на 7-й минуте.
Гол на свой счет записал 31-летний нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани.
Луис Суарес разобрался с Рикардо Перрейрой на углу штрафной и навесил на дальнюю штангу, там Кавани замкнул передачу, пробив головой в ближнюю девятку. 1:0.
Кавани открыл счет в матче Уругвай – Португалия
Португальцы имели несколько возможностей сравнять счет еще до перерыва, однако ворота Фернандо Муслеры в первом тайме оставались "сухими".
Восстановить интригу во встрече подопечным Фернанду Сантуша удалось лишь в середине второго тайма.
На 55-й португальцы удачно разыграли угловой. Точным ударом головой отличился Пепе. 1:1.
Пепе сравнял счет во встрече
Правда, уругвайцы позволили сохранить паритет в игре ненадолго.
Уже на 62-й минуте дубль на свой счет записал Эдинсон Кавани.
Родриго Бентанкур с центра поля вместе с Кавани прошел в штрафную и уже там отдал 21-му номеру голевую передачу.
Там нападающий сборной Уругвая положил красивый мяч в дальний угол ворот. 2: 1.
На 72-й минуте Кавани показал, что не может больше продолжать игру. Из-за травмы ноги он попросил у тренерского штаба замену и, прихрамывая, покинул поле.
В этот момент на неожиданно благородный жест решился Криштиану Роналду. Он обхватил Кавани за талию и помог выйти за пределы поля.
Роналду помог Кавани выйти за пределы поля
На последней добавленной минуте Роналду еще и умудрился заработать желтую карточку и даже если бы его сборная пробилась дальше в следующем поединке он бы не сыграл.
Португальцы имели возможность сравнять счет в последние добавленные минуты, однако Куарежма в упор не сумел переиграть уругвайцев Муслеру. Не помог даже голкипер сборной Португалии Руй Патрисиу, который прибежал помочь к чужим воротам.
Сборная Португалии вслед за сборной Аргентины покидает ЧМ-2018. В четвертьфинале сборная Уругвая встретится со сборной Франции.
ЧМ-2018, 1/8 финала, Уругвай – Португалия 2:1
Голы: 1:0 – 7 Кавани, 1:1 – 55 Пепе, 2:1 - 62 Кавани