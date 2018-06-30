Уругвай – Португалия: видео голов и моментов матча

В матче 1/8 финала Чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и Португалии первыми повели в счете южноамериканцы.

Уже на 7-й минуте забитым мячом отметился Эдинсон Кавани, выведя Уругвай вперед. 1:0.

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Счет в поединке португальцам удалось сравнять лишь в середине второго тайма.

Гол за сборную на 55-й минуте забил Пепе, выиграв верховую игру после подачи углового. 1: 1.

Однако недолго в игре удерживался паритет.

Уже через 7 минут – на 62-й минуте – дубль на свой счет записал Эдинсон Кавани. 2: 1.

Ранее 30 июня определился первый четвертьфиналист ЧМ-2018. Им стала сборная Франции, которая в зрелищном и сверхрезультативном матче победила сборную Аргентины со счетом 4:3.

Именно с Францией в четвертьфинале сойдется победитель поединка Уругвай – Португалия.

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