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22:30, 29 июня
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Уругвай – Португалия: видео голов и моментов матча

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Уругвай – Португалия видео голов матча Чемпионата мира
Уругвай – Португалия видео голов матча Чемпионата мира

В матче 1/8 финала Чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и Португалии первыми повели в счете южноамериканцы.

Уже на 7-й минуте забитым мячом отметился Эдинсон Кавани, выведя Уругвай вперед. 1:0.

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Счет в поединке португальцам удалось сравнять лишь в середине второго тайма.

Гол за сборную на 55-й минуте забил Пепе, выиграв верховую игру после подачи углового. 1: 1.

Однако недолго в игре удерживался паритет.

Уже через 7 минут – на 62-й минуте – дубль на свой счет записал Эдинсон Кавани. 2: 1.

Ранее 30 июня определился первый четвертьфиналист ЧМ-2018. Им стала сборная Франции, которая в зрелищном и сверхрезультативном матче победила сборную Аргентины со счетом 4:3.

Именно с Францией в четвертьфинале сойдется победитель поединка Уругвай – Португалия.

Новость дополняется

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта Португалия ЧМ 2018 – видео голов матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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