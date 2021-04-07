Уряд дозволив іноземцям після в'їзду проходити самоізоляцію
Кабінет Міністрів 7 квітня дозволив іноземцям за бажанням не здавати ПЛР-тест при в'їзді в Україну. Тепер вони можуть проходити 14 днів самоізоляції замість тесту.
Источник:24 канал
Нововведення стосується тих іноземців, які проживають на території України, або ж вони не досягли 12-річного віку. Відповідне рішення схвалили на засіданні уряду.
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Зауважимо, іноземці також повинні називати мету свого в'їзду в Україну. Якщо вони не зможуть її обґрунтувати, то їм можуть відмовити у в'їзді.
Як потрапити в Україну
- Українці, які повертаються додому з-за кордону, мають піти на самоізоляцію на 14 днів незалежно від того, в якій зоні є країна, звідки вони в'їжджають. Або ж вони можуть здати ПЛР-тест не пізніше ніж за 72 години перед в'їздом.
- Іноземці повинні мати поліс страхування. Раніше уряд посилював для них правила в'їзду та зобов'язував обов'язково мати негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж 48 годин тому. Тепер це правили діє не для всіх.
- До речі, іноземці не можуть в'їжджати в Україну лише з довідкою про вакцинацію.
Головне про ситуацію з коронавірусом
- За добу 6 квітня COVID-19 в Україні підхопили 15 415 людей. Найбільше у Києві, Одеській, Київській, Львівській та Харківській областях.
- З початку кампанії з вакцинації щеплення проти коронавірусу отримали 320 263 людей.
- За весь час пандемії вірус підтвердили у 1 784 579 українців, з них одужали 1 373 851 хворий одужав. Натомість померли від ускладнень – 35 498.
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