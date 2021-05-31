Оформити компенсацію за повністю зруйноване житло можна через місцевий орган влади – переважно через військово-цивільну адміністрацію. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ростислав Замлинський.

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Для того, щоб отримати компенсацію за повністю зруйноване житло слід зібрати низку документів:

копію паспорта,

копію індивідуального податкового номера,

документи, які підтверджують власність на цей об'єкт житлового фонду

відповідну заяву.

Як визначають компенсацію

Нещодавно Мінрегіонбуд переглянув опосередковану вартість спорудженого житла в бік збільшення. Ці величини також беруться до уваги, коли комісія розглядає питання щодо компенсації громадянам України за зруйноване житло. Звісно, що сума компенсації також визначається на основі цих нормативів,

– розповів Замлинський.

Він наголосив, що максимальна сума коштів, яку можуть отримати за зруйноване житло, становить 300 тисяч гривень.

Зверніть увагу! Зранку 22 травня проросійські бойовики обстріляли цивільну інфраструктуру Пісків. Міни потрапили на подвір'я літнього дідуся. Сам чоловік дивом врятувався, коли вийшов на вулицю, аби глянути, що трапилося. Саме в той момент друга міна влучила у будинок. Через цинічні обстріли чоловік залишився без даху над головою.