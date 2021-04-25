Чи будуть вводити локдаун на Великдень і травневі: відповідь Шмигаля
Прем'єр Денис Шмигаль вкотре дав рекомендації щодо святкування Великодня і травнених свят. Він зазначив: модель адаптивного карантину добре працює і відтак посилювати його не будуть.
Источник:Фейсбук Дениса Шмигаля
Цього тижня Денис Шмигаль обговорив з релігійними організаціями проведення прийдешніх свят. Він попросив представників церкви сприяти дотриманню епідемічних норм.
Карантин на Великдень
Прем'єр наголосив, що на свята необхідно дотримуватись карантинних обмежень та рекомендацій щодо проведення богослужінь, обрядів і церемоній.
Наближаються важливі для українців свята, і важливо, щоб радість від їхнього відзначення не затьмарило зростання захворюваності,
– написав Шмигаль.
Уряд не буде на травневі свята змінювати модель адаптивного карантину. Він ,як зазначає прем'єр, демонструє дієвість. У цьому контексті він згадав Чернівецьку й Одеську області, які вийшли з червоної карантинної зони. Наступного тижня до них можуть приєднатися ще кілька областей, нагадав глава уряду.
Як раніше вже повідомляв Максим Степанов, локдаун на час Великодня вводити не будуть. Обмеження у кожній області залишатимуть відповідно до приналежності до якоїсь із кольорових зон.
Зустріч із релігійними діячами
23 квітня прем'єр Денис Шмигаль зустрівся з представниками церков і попросив їх дотримуватись карантину та рекомендацій під час богослужінь. Г лава уряду подякував представникам церкви за розуміння введених державою обмежень щодо їх діяльності та за позицію щодо важливості вакцинування проти COVID-19.
Вкотре закликаємо українців проявити відповідальність, обачність і уникати масових скупчень на свята. Дотримання кожним з нас простих протиепідемічних заходів може вберегти життя та здоров’я сотень людей,
– підсумував Шмигаль.
Як святкуватимуть Великдень в умовах карантину
- 23 квітня МОЗ оголосило рекомендації для церков та вірян на Великдень.
- Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що наразі обговорюють питання з представниками церков.
- 19 квітня Володимир Зеленський повідомив, що під час святкування варто зважати на пандемію.
- 16 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов говорив, що нових обмежень на Великдень не планують.
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