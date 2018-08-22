US Open 2018: что стоит знать о последнем в этом году турнире Большого шлема

После того, как Новак Джокович вернулся и выиграл Wimbledon, спортсмены переходят на американский хард — покрытие, которое считается наиболее успешным для сербского теннисиста. В женской сетке наибольшее внимание снова приковано к Серене Уильямс.

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Действующему чемпиону US Open Рафаэлю Надалю и швейцарскому маэстро Роджеру Федереру будет непросто сдержать натиск Ноле на заключительном в сезоне турнире "Большого Шлема" в Нью-Йорке, трансляции которого пройдут на каналах Eurospot 1 и Eurosport 2. Не сказал решающего слова и чемпион 2009 Хуан Мартин дель Потро.

Относительно Серены Уильямс, то американка, которая уступила в финале Wimbledon Анжелик Кербер, жаждет реабилитироваться в глазах родной публики на одном из самых комфортных для себя турниров. Участие двукратной финалистки турнира Виктории Азаренко пока остается под вопросом: из-за низкого рейтинга Виктория не прошла в основную сетку, теперь необходимо ждать специального приглашения организаторов или играть матчи квалификации.

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Первая ракетка и главная надежда Украины в мужском разряде Александр Долгополов снялся с турнира из-за травмы, взяв паузу на восстановление. Шанс пробиться на соревнования через квалификацию и представлять страну в Нью-Йорке будет у Сергея Стаховского и Ильи Марченко. Первому предстоит сразиться с американцем Тай-Сон Квятковски, второму будет противостоять хорват Иво Карлович.

Катарина Завацкая, для которой выступление стало первым в карьере, не смогла одолеть американку Кристи Ан (4:6, 3:6). Еще одна дебютантка турнира Марта Костюк в трехсетовом матче справилась с россиянкой Валентиной Ивахненко, переломив игру в течение неудачно начавшегося поединка (4:6, 7:6, 7:6). Ангелина Калинина, для которой этот US Open станет четвертым подряд, в среду, 22 августа, встретится с румынкой Еленой Габриэлой Рузе. Квалификационные поединки пройдут с 21 по 24 августа.

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В числе участниц американского мейджора зрители увидят Элину Свитолину, Лесю Цуренко, Екатерину Бондаренко, Екатерину Козлову и Даяну Ястремскую, которые попали в основную сетку турнира напрямую. Лесе Цуренко и Элине Свитолиной уже удавалось пробиться в четвертый раунд соревнований. Символично, что для седьмой ракетки мира это выступление, благодаря которому она попытается реабилитироваться за фиаско на Wimbledon, также станет седьмым. Екатерина Бондаренко является обладательницей самого высокого среди украинских теннисисток результата на US Open, и попытается побить собственный рекорд почти десятилетней давности.

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