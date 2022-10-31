Вже вкотре понеділок виявився не спокійним для українців. 31 жовтня ворог продовжує атакувати мирні міста нашої країни. Окупанти завдали масового удару по критичній інфраструктурі України. Які області під ракетним обстрілом і де немає світла – читайте у телеграмі 24 каналу.
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А "Шо по русні?"
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Попри всі труднощі, наші спортсмени продовжують виборювати медалі на міжнародній арені.