Об этом 26 августа сообщила новоизбранная руководительница облсовета Татьяна Егорова-Луценко. Также она намекнула, что хотела бы уволить Малыша.

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Могут избрать нового заместителя с ОПЗЖ

Когда новую руководительницу облсовета спросили, будет ли она работать со скандальным чиновником, она сказала, что хотела бы работать с заместителями, которые не имеют отношения к каким-то коррупционным схемам.

Однако она напомнила о презумпции невиновности. То есть заметила то, что не может в чем-то обвинять Андрея Малыша. Однако и не отрицала, что у нее может быть новый заместитель по партии ОПЗЖ.

Она это объяснила тем, что в Областном совете действует условное коалиционное соглашение. То есть в этой партии есть своеобразная "квота" на одного заместителя председателя из фракции.

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