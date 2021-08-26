Ушел в декрет подозреваемый во взяточничестве заместитель председателя Харьковского облсовета
Источник:Общественное
Заместитель председателя Харьковского облсовета Андрей Малыш находится в декретном отпуске. Сейчас этот член партии ОПЗЖ также является подозреваемым по делу о вымогательстве миллионной взятки.
Об этом 26 августа сообщила новоизбранная руководительница облсовета Татьяна Егорова-Луценко. Также она намекнула, что хотела бы уволить Малыша.
Заметьте Председателем Харьковского облсовета стала Татьяна Егорова-Луценко
Могут избрать нового заместителя с ОПЗЖ
Когда новую руководительницу облсовета спросили, будет ли она работать со скандальным чиновником, она сказала, что хотела бы работать с заместителями, которые не имеют отношения к каким-то коррупционным схемам.
Однако она напомнила о презумпции невиновности. То есть заметила то, что не может в чем-то обвинять Андрея Малыша. Однако и не отрицала, что у нее может быть новый заместитель по партии ОПЗЖ.
Она это объяснила тем, что в Областном совете действует условное коалиционное соглашение. То есть в этой партии есть своеобразная "квота" на одного заместителя председателя из фракции.
Коротко об истории со взяткой
- 22 июля сообщили, что Андрея Малыша поймали на получении взятки в более чем миллион гривен.
- Чиновнику 24 июля избрана мера пресечения – содержание под стражей.
- Задержание Андрея Малыша прокомментировала политсила ОПЗЖ.
- В ней заявили, что не будут исключать чиновника из своей партии.
- 29 июля Малыш вышел из СИЗО под залог.
- Размер залога составил 4,7 миллиона гривен.
- Этот скандал привел к тому, что председатель Харьковского облсовета Артур Товмасян написал заявление об увольнении.