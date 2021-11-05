Мальчик пропал утром 5 ноября. С тех пор никакой информации о его местонахождении нет. Полиция объявила школьника в розыск.
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Исчез в тапочках
5 ноября в полицию обратилась 62-летняя женщина и сообщила, что ее 13-летний внук ушел из дома и не вернулся.
Мальчик проживает в поселке Пушкаревка Верхнеднепровского района, но пока его местонахождение неизвестно.
Из главных примет: рост 158 сантиметров, худощавая структура, волосы темные и короткие. На момент исчезновения мальчик был одет в синюю куртку с капюшоном и спортивные штаны черного цвета. При этом был в носках и тапочках.
Мальчик ушел из дома в 4 утра / Фото Нацполиции