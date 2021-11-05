Ушел из дома в тапочках в 4 утра: на Днепропетровщине разыскивают пропавшего 13-летнего мальчика

13-летний Виталий Сокол исчез утром в 4 часа. Он ушел из дома в одних тапочках. Об исчезновении школьника сообщила его бабушка.

Мальчик пропал утром 5 ноября. С тех пор никакой информации о его местонахождении нет. Полиция объявила школьника в розыск.

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Исчез в тапочках

5 ноября в полицию обратилась 62-летняя женщина и сообщила, что ее 13-летний внук ушел из дома и не вернулся.

Мальчик проживает в поселке Пушкаревка Верхнеднепровского района, но пока его местонахождение неизвестно.

Из главных примет: рост 158 сантиметров, худощавая структура, волосы темные и короткие. На момент исчезновения мальчик был одет в синюю куртку с капюшоном и спортивные штаны черного цвета. При этом был в носках и тапочках.

Мальчик ушел из дома в 4 утра / Фото Нацполиции

Если вам известно местонахождение Виталия Сокола, позвоните в полицию по телефонам: (056) 586 06 02, (097) 556 86 84, или на спецлинию 102.