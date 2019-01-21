Ушел из жизни легендарный игрок сборной Украины по баскетболу Александр Окунский

После продолжительной тяжелой болезни ушел из жизни бывший центровой сборной Украины Александр Окунский.

Один из лучших игроков в истории украинского баскетбола выступал за "Шахтер", "Строитель", "БИПА-Мода", БК "Киев", БК "Одесса", в сезонах 1999-2000 и 2001-2002, сообщает Федерация баскетбола Украины.

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За рубежом Александр выступал за "Летувос Ритас", а также турецкий БК "Дарюшшафака", хорватский БК "Цибона", черногорский "Будучность" и греческий "Мент".

Александр Окунский был пятикратным чемпионом Украины (1992, 1993, 1994, 1995, 1998) и двукратным чемпионом Литвы (2000, 2002).

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