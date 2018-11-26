Ушел из жизни легендарный капитан киевского "Динамо"

25 ноября на 82-м году жизни умер легендадрний форвард киевского "Динамо" и "Черноморца" Виктор Каневский. Проживал легендарный футболист в Бристоле, штат Коннектикут, США.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Деви Аркадиев.

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Земля ему пухом, царство Небесное этому светлому человеку. 3 октября Виктору исполнилось 82 года. Виктор Каневский, капитан легендарного состава "Динамо" Киев – первый из немосковских клубов (!) – выиграл чемпионат СССР 1961-го года,

– написал Аркадиев.

В "Динамо", на позиции центрального нападающего, Каневский забил целых 85 мячей. Также, в составе киевской команды он стал чемпионом СССР в 1961 году и обладателем золотых медалей кубка СССР 1964 года.



Умер Виктор Каневский

После окончания карьеры игрока, капитан "Динамо" занялся тренерской карьерой. В разное время он возглавлял запорожский "Металлург", "Металлист", "Днепр", "Таврию" и другие клубы.

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