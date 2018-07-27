Ушел из жизни лучший вратарь в истории украинского хоккея

В ночь на 27 июля на 63-м году жизни скончался легендарный экс-голкипер киевского “Сокола” и сборной Украины Юрий Шундров.

Главным достижением в карьере Юрия Шундров стала бронза чемпионата СССР в 1985-м году. Также воспитанник пензенского хоккея в качестве игрока дважды становился чемпионом Украины.

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В составе сборной Украины был участником четырех чемпионатов мира: 1995, 1997, 1998, 1999 (элитный дивизион). Всего за национальную сборную провел 23 матча (30 пропущенных шайб).

Тренерскую деятельность начал в юниорской сборной Украины (2002-2003). Дважды был в составе тренерского штаба национальной сборной Украины (2006-2008 и 2010-2011).

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