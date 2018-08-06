Ушел из жизни выдающийся повар, которого уже 30 лет называют "Шефом века"
Мировой рекордсмен по количеству звезд Мишлен, известный французский шеф-повар Жоэль Робюшон умер в возрасте 73 лет.
Об этом сообщил BBC News Украина.
Читайте также: 100 лучших ресторанов мира
Сердце Жоэля остановилось 6 августа в Швейцарии после тяжелой и продолжительной болезни – рака поджелудочной железы.
"Шеф века" Жоэль Робюшон
"Шеф века" с 1989 года, 32 звезды Мишлен за карьеру, управление десятками ресторанов на трех континентах, в том числе в Токио, Шанхае и Лас-Вегасе, наставник Гордона Рамзи и Эрика Рипера, официальный шеф-повар Евро-2016 в Франции, автор множества очень популярных книг на кулинарные темы – это лишь краткий список достижений Жоэля Робюшона.
Несомненно, большая потеря для мирового кулинарного сообщества.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек12 января 2012 , 11:47
Мое сердце болит: как мировые звезды отреагировали на теракт в Манчестере23 мая 2017 , 11:25
Открывай легендарные места: Сопот9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis16 апреля , 15:00