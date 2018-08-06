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Ушел из жизни выдающийся повар, которого уже 30 лет называют "Шефом века"

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Ушел из жизни выдающийся повар Жоэль Робюшон
Ушел из жизни выдающийся повар Жоэль Робюшон / Фото из открытых источников

Мировой рекордсмен по количеству звезд Мишлен, известный французский шеф-повар Жоэль Робюшон умер в возрасте 73 лет.

Об этом сообщил BBC News Украина.

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Сердце Жоэля остановилось 6 августа в Швейцарии после тяжелой и продолжительной болезни – рака поджелудочной железы.

"Шеф века" Жоэль Робюшон

"Шеф века" с 1989 года, 32 звезды Мишлен за карьеру, управление десятками ресторанов на трех континентах, в том числе в Токио, Шанхае и Лас-Вегасе, наставник Гордона Рамзи и Эрика Рипера, официальный шеф-повар Евро-2016 в Франции, автор множества очень популярных книг на кулинарные темы – это лишь краткий список достижений Жоэля Робюшона.

Несомненно, большая потеря для мирового кулинарного сообщества.

Теги: Швейцария
Источник: 24 Канал
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