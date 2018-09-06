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Усик – Белью: бой могут перенести на 2019 год

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Бой Усик – Белью могут перенести
Бой Усик – Белью могут перенести

Промоутер бывшего чемпиона мира британца Тони Белью Эдди Хирн заявил, что бой с украинцем Александром Усиком может не состояться в этом году.

По словам Хирна, поединок, скорее всего, может и не состояться в 2018 году. Он надеется перенести встречу на следующий год.

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Бой между Усиком и Белью состоится только при условии, что он будет за все пояса в первом тяжелом весе. Этот поединок вряд ли пройдет в 2018 году, – сказал Хирн в интервью для Sky Sport.

Напомним, что украинский абсолютный чемпион в крузервейте Александр Усик должен будет провести защиту титула WBA. Организация обязывает провести бой Усика против "чемпиона в отпуске" россиянина Дениса Лебедева. Стороны украинца и россиянина должны провести переговоры до 3-4 октября.

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Теги: Спорт Усик – Белью Бокс Александр Усик
Источник: 24 Канал
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