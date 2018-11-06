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      Усик – Белью: появилось новое промо-видео боя

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      Усик – Белью промо боя
      Усик – Белью промо боя

      Уже в субботу, 10 ноября, состоится боксерский поединок при участии украинца Александра Усика и британца Тони Белью. На кону будут стоять четыре чемпионских пояса по версиям WBC, WBA, IBF и WBO.

      Промоутер Эдди Хирн представил промою чемпионского боя Усик – Белью.

      Читайте также: Боксерский поединок Усик – Белью: дата и место боя

      Промо-видео боксерского поединка Усик – Белью

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      FIGHT WEEK!! THIS IS IT!!! #usykbellew @skysports @dazn_usa

      Допис, поширений Eddie Hearn (@eddiehearn)

      Стоит напомнить, что все четыре чемпионские пояса WBC, WBA, IBF и WBO принадлежат Александру Усику, который является абсолютным чемпионом мира. Украинец уже прибыл в Манчестер, где и состоится бой.

      Теги: Спорт Усик – Белью Александр Усик Бокс
      Источник: 24 Канал
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