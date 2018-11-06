Усик – Белью: появилось новое промо-видео боя
Уже в субботу, 10 ноября, состоится боксерский поединок при участии украинца Александра Усика и британца Тони Белью. На кону будут стоять четыре чемпионских пояса по версиям WBC, WBA, IBF и WBO.
Промоутер Эдди Хирн представил промою чемпионского боя Усик – Белью.
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Промо-видео боксерского поединка Усик – Белью
Стоит напомнить, что все четыре чемпионские пояса WBC, WBA, IBF и WBO принадлежат Александру Усику, который является абсолютным чемпионом мира. Украинец уже прибыл в Манчестер, где и состоится бой.
Источник: 24 Канал
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