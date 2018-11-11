Усик – Беллью: украинский боксер рассказал, что сказал соперник после боя

11 ноября абсолютный чемпион мира украинец Александр Усик защитил свои чемпионские титулы в бою против британца Тони Беллью. После боксерского поединка украинец рассказал о поединке и что ему сказал соперник Беллью.

Об этом говорится на сайте "Трибуна".

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Александр Усик заявил, что следовал задумке, которую перед боем давал ему тренер. "Трудно было не сорваться, не начать драться", – признался украинский боксер.

По словам Усика, проиграв, его соперник-британец не смог сдержать эмоций на пресс-конференции после боя в Манчестере.

Мы поблагодарили друг друга, он сильный боксер, сильный мужчина. Вот с такими мужчинами хочется боксировать, а не с болтунами. Он поблагодарил меня, сказал: "Ты великий", но я так не считаю. Затем добавил: "Гаси всех дальше",

– ответил Усик.

Он также отметил, что сейчас его интересует отдых, поэтому он хочет максимально провести время со своими детьми, потому что этот год был для него очень успешный, но и тяжелый.

Напомним, абсолютный чемпион мира Александр Усик победил британца Тони Беллью. В восьмом раунде Белью пропустил мощный удар и упал на ринг. Он пытался встать, но судья остановил бой.