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00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Усик – Гассиев: эпатажный экс-чемпион мира Валуева сделал прогноз

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Николай Валуев
Николай Валуев / Брянск

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, а ныне депутат Госдумы России Николай Валуев дал свой прогноз на финал Всемирной боксерской суперсерии, в котором встретятся Александр Усик и Мурат Гассиев.

"Считаю, что это будет бой года, – начал эмоционально Валуев, но затем перешел "на нейтральную". – А вот о фаворите не буду. Здесь все будет зависеть от того, кто сумеет навязать сопернику свой стиль боя. Многое будет зависеть и от выносливости соперников. Скорее всего, Мурат будет действовать в атакующем стиле, Усик же вести позиционную борьбу с возможностью контратаки".

По мнению экс-боксера, который до депутатства успел сняться в несовершенном кино и примитивной рекламе, развязка боя случится во второй половине. "Вероятность того, что поединок продлится всю дистанцию ​​– процентов 35", – цитирует Валуева сайт ФБР.

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Бой между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым состоится 21 июля в Москве. Победитель получит титулы чемпиона в тяжелом весе (WBA, WBC, WBO, IBF и по версии The Ring), кубок Мохаммеда Али и гонорар 10 миллионов долларов.

Теги: Новости спорта Александр Усик Усик – Гассиев Бокс
Источник: 24 Канал
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