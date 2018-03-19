Усик – Гассиев: крутой промо-ролик к финалу WBSS всколыхнул сети (видео)

Организаторы финального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым опубликовали промо-ролик, который распрастраняется по интернету.

Видео появилось на Youtube-канале World best Boxing and MMA.

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Как известно, чемпион мира по версиям WBO и WBC Александр Усик встретится в финале WBSS с Муратом Гассиевым, который владеет поясами WBA и IBF.

Решающий бой Всемирной боксерской суперсерии между украинцем и россиянином состоится 11 мая в экономической столице Саудовской Аравии – городе Джидда. На кону будут стоять чемпионские пояса по всем основным версиям (WBC, WBA, WBO и IBF), а также специальный трофей имени Мохаммеда Али.

На видео показаны отрывки из тренировок обоих боксеров, а также наиболее эффектные моменты их спортивной карьеры – комбинации ударов и зрелищные нокауты.