Усик – Гассиев: тренер россиянина сделал наглое заявление о финальном бое

Тренер чемпиона IBF и WBA в тяжелом весе Мурата Гассиева Абель Санчес считает, что если украинский чемпион мира по версиям WBO и WBC Александр Усик сразится так же "вяло" как с Бриедисом, его подопечный легко победит.

Об этом сообщает издание BoxingScene.com.

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Тренер выразил сомнения, что латыш представлял опасность для украинца, а также признался, что ожидал от Усика лучшего бокса, движений и работы на длинной дистанции. По его словам, украинец дрался не так как обычно.

Если он будет сражаться против Гассиева в той же манере, как он дрался с Бриедисом, это будет самая короткая ночь. Хотя я не думаю, что он будет действовать так же, как в бою против Бриедиса,

– заявил Санчес.

Кроме того, Санчес заявил о том, что команда Гассиева ожидает проведения финального поединка Всемирной суперсерии 11 мая, а сам боксер уже в течение двух недель готовится к бою.

"Это будет большой бой", – подчеркнул тренер.

Напомним, решающий бой WBSS состоится 11 мая в мегаполисе Джидда – экономической столице Саудовской Аравии, расположенной на берегу Красного моря, неподалеку от Мекки.