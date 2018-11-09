В поединке между абсолютным чемпионом мира украинцем Александром Усиком и британцем Тони Белью на кону будут стоять четыре чемпионских пояса по версиям – WBC, WBA, IBF и WBO. Букмекеры оценили шансы каждого из боксеров на победу в этом бою.

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Украинец Александр Усик является фаворитом этого боя. Букмекеры склоняются к мысли, что он сможет защитить все свои титулы. Так, в William Hill на победу Усика выставили коэффициент 1,17. На то, что Белью победит – 5,50. Вероятность того, что бой закончится в ничью, довольно мала – коэффициент 29,00.

Стоит отметить, что довольно высокая вероятность того, что бой закончится досрочно победой Усика. Ставка на то, что украинец выиграет нокаутом, техническим нокаутом или дисквалификацией соперника составляет 1,83. Наиболее вероятна такая победа в 4-6 или 7-9 раундах. Коэффициент на то, что бой закончится в этих раундах – по 5,00.

Ставка на то, что бой продлится все 12 раундов – 2,37. Если нет – коэффициент 1,53.

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В PariMatch тоже отдали предпочтение Усику – коэффициент 1,13 на победу украинца. Победа Белью – 6,50. Ничья – 26,00. При этом досрочная победа Усика получила коэффициент 2,05, в то время как то, что Белью победит досрочно – те же 6,50. При этом эксперты PariMatch не верят в то, что британец сможет победить по очкам – 2,20 на то, что такую победу одержит Усик против 15,00 на победу Белью по очкам.

Относительно досрочной победы, то такое может случиться в 4-6 или 7-9 раундах. Коэффициент на то, что в этих раундах победит Усик – по 5,50. На то, что в этот период победит Белью – по 21,00.

"Фаворит спорт" выставил наименьший коэффициент на победу Усика – 1,10. И дал наибольший коэффициент на победу Белью – 7,35. Что касается ничьи, то на нее коэффициент 34,00.

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Однако у них коэффициент 1,87 на то, что бой продлится 12 раундов. Такой же коэффициент на то, что бой закончится досрочно (независимо от имени победителя).

При этом относительно раундов, в которых может выиграть Усик, то наименьший коэффициент в 10-12 раундов – 4,00. Победа в 7-9 раундах оценена в 4,50. Для примера, досрочная победа Белью в 4-6 или 7-9 раундах – по 19,00. В то же время у Усика больше шансов выиграть во второй половине боя – коэффициент 2,20 на победу в 7-12 раунде, и коэффициент 5,10 на победу в 1-6 раундах. В Белью противоположная ситуация – 8,00 на победу в 1-6 раундах и 10,50 на то, что британец победит в 7-12 раундах.

Также их эксперты ставят довольно большую вероятность того, что Белью будет в нокдауне – коэффициент 1,67. На то, что Усик окажется на ринге во время боя – 4,00.

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Marathon bet на победу Усика выставил коэффициент 1,16. Победа Белью – 6,10. Ничья – 29,00.

Наибольшая вероятность у Усика победить, проведя полный бой – ставка на это с коэффициентом 2,62. Победа Белью в полном бою – 19,00. Близким к этому является победа британца в 7-9 раундах – 19,75.

Напомним, бой Усик – Белью состоится в субботу, 10 ноября. Онлайн поединка, видео боя и результат – на сайте 24 Канала.