Усик – Беллью: онлайн боксерского поединка
Абсолютный чемпион мира украинец Александр Усик в субботу, 10 ноября, проведет защиту своих чемпионских поясов по версиям WBA, WBC, IBF и WBO. Его соперник – британец Тони Беллью. Онлайн боя-на сайте 24 Канала.
Бой состоится в переполненной Manchester Arena, которая вмещает почти 21 тысячу зрителей.
Читайте также: Усик – Беллью: анонс боксерского поединка
Когда именно начнется бой Усик – Беллью пока неизвестно. Это будет примерно в 23:00 – 23:30. Ведь в андеркарте боя будут и другие поединки, в том числе с участием украинца Дмитрия Митрофанова. Его соперником станет чемпион Нидерландов в среднем весе Джино Кантерс. В зависимости от продолжительности их боих и определится начало боя Усик-Беллью.
Видеотрансляция боя Усик - Беллью
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Кто получит выгоду от "бутафорских" выборов на оккупированном Донбассе: заявление посольства СШАсегодня , 21:34
-
Псевдовыборы на оккупированном Донбассе: каких ответных шагов следует ожидать уже завтрасегодня , 20:36
-
Украина должна отказаться от Крыма в пользу Донбасса: комментарий Бессмертногосегодня , 19:07
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Дуайт Ховард может перейти из "Орландо" в "Нью-Джерси"30 ноября 2011 , 14:59
Обзор матчей Roland Garros: Первый украинец потерпел неудачу на турнире26 мая 2013 , 16:17 1
Фламини и Уилшир смогут сыграть против "МЮ"9 ноября 2013 , 14:29
Сборная Украины может провести товарищеский матч с чемпионами мира12 августа 2014 , 10:17