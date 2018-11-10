Абсолютный чемпион мира украинец Александр Усик в субботу, 10 ноября, проведет защиту своих чемпионских поясов по версиям WBA, WBC, IBF и WBO. Его соперник – британец Тони Беллью. Онлайн боя-на сайте 24 Канала.

Бой состоится в переполненной Manchester Arena, которая вмещает почти 21 тысячу зрителей.

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Когда именно начнется бой Усик – Беллью пока неизвестно. Это будет примерно в 23:00 – 23:30. Ведь в андеркарте боя будут и другие поединки, в том числе с участием украинца Дмитрия Митрофанова. Его соперником станет чемпион Нидерландов в среднем весе Джино Кантерс. В зависимости от продолжительности их боих и определится начало боя Усик-Беллью.

Видеотрансляция боя Усик - Беллью