Усик будет говорить исключительно о боксе, – менеджер о спекуляции касаемо боя с россиянином

Менеджер чемпиона мира по версиям WBO, WBC в тяжелом весе Александра Усика Эгис Климас рассказал о разогреве боя украинца против российского боксера, который имеет чемпионские пояса WBA Super, IBF Мурата Гассиева.

Об этом сообщает Іsport.ua.

Менеджер Усика Эгис Климас заверил, что никаких спекуляций на политические темы не будет, Александр собирается говорить только о боксе.

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Александр много раз говорил, что будет говорить исключительно о боксе. Оба спортсмена рассчитывают, что СМИ и болельщики не будут подогревать интерес к этому бою с точки зрения конфликта двух стран,

– заверил Климас.

Напомним, решающий бой WBSS состоится 11 мая в мегаполисе Джидда – экономической столице Саудовской Аравии, расположенной на берегу Красного моря, неподалеку от Мекки.



Российский боксер Мурат Гассиев считает своего оппонента в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) украинского чемпиона по версиям WBO и WBC Александра Усика очень сильным спортсменом.

Что такое Всемирная боксерская суперсерия (WBSS)? Это профессиональный боксерский турнир, который был основан в марте 2017 года. Победитель получает титул Мухаммеда Али и пояса по версиям WBO, IBF, WBC и WBA Regular.