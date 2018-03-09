12:36
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Усик будет говорить исключительно о боксе, – менеджер о спекуляции касаемо боя с россиянином

448 Читати новину українською
Менеджер Усика рассказал о предстоящем бое с россиянином
Менеджер Усика рассказал о предстоящем бое с россиянином / isport.ua

Менеджер чемпиона мира по версиям WBO, WBC в тяжелом весе Александра Усика Эгис Климас рассказал о разогреве боя украинца против российского боксера, который имеет чемпионские пояса WBA Super, IBF Мурата Гассиева.

Об этом сообщает Іsport.ua.

Менеджер Усика Эгис Климас заверил, что никаких спекуляций на политические темы не будет, Александр собирается говорить только о боксе.

Читайте также: Усик прокомментировал селфи с русским Гассиевым

Александр много раз говорил, что будет говорить исключительно о боксе. Оба спортсмена рассчитывают, что СМИ и болельщики не будут подогревать интерес к этому бою с точки зрения конфликта двух стран,
– заверил Климас.

Напомним, решающий бой WBSS состоится 11 мая в мегаполисе Джидда – экономической столице Саудовской Аравии, расположенной на берегу Красного моря, неподалеку от Мекки.

Российский боксер Мурат Гассиев считает своего оппонента в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) украинского чемпиона по версиям WBO и WBC Александра Усика очень сильным спортсменом.

Что такое Всемирная боксерская суперсерия (WBSS)? Это профессиональный боксерский турнир, который был основан в марте 2017 года. Победитель получает титул Мухаммеда Али и пояса по версиям WBO, IBF, WBC и WBA Regular.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Новости спорта Бокс Александр Усик
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 10 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук