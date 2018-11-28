Усик едва не сорвал тренировки Ломаченко зажигательным танцем: курьезное видео

Подготовительный лагерь чемпиона мира WBA в легком весе Василия Ломаченко посетил один из его ближайших друзей – абсолютный чемпион мира Александр Усик. И чуть не сорвал тренировочный процесс своим зажигательным танцем.

Напомним, Василий Ломаченко готовится к бою против Хосе Педраса. Это будет объединительный бой, на кону которого будут стоять чемпионские пояса по версиям WBA и WBO. Поединок состоится 8 декабря (ночь на 9 декабря в Украине) на Madisson Square Garden в Нью-Йорке. К бою Ломаченко готовится в Окснарде (Калифорния, США). Именно туда и приехал Александр Усик.

Читайте также: Почему Усик не будет драться с Лебедевым

Он решил развлечь присутствующих своим танцем. И довел их до смеха.

Видео танца Усика на тренировке Ломаченко