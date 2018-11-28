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      Усик едва не сорвал тренировки Ломаченко зажигательным танцем: курьезное видео

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      Ломаченко и Усик
      Ломаченко и Усик

      Подготовительный лагерь чемпиона мира WBA в легком весе Василия Ломаченко посетил один из его ближайших друзей – абсолютный чемпион мира Александр Усик. И чуть не сорвал тренировочный процесс своим зажигательным танцем.

      Напомним, Василий Ломаченко готовится к бою против Хосе Педраса. Это будет объединительный бой, на кону которого будут стоять чемпионские пояса по версиям WBA и WBO. Поединок состоится 8 декабря (ночь на 9 декабря в Украине) на Madisson Square Garden в Нью-Йорке. К бою Ломаченко готовится в Окснарде (Калифорния, США). Именно туда и приехал Александр Усик.

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      Он решил развлечь присутствующих своим танцем. И довел их до смеха.

      Видео танца Усика на тренировке Ломаченко

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

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      Допис, поширений LomUs Official (@lomus_17)

       

      Теги: Бокс Василий Ломаченко Александр Усик Спорт
      Источник: 24 Канал
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