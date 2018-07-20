Усик – Гассиев: где смотреть боксерский поединок

В субботу, 21 июля, украинец Александр Усик выйдет в ринг против россиянина Мурата Гассиева.

Права на трансляцию этого поединка в Украине выкупил телеканал "Интер". Именно он в 21:20 начнет показ вечера бокса. Однако когда именно начнется бой Усика и Гассиева – пока неизвестно.

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Поединок за звание абсолютного чемпиона мира пройдет в Москве на арене СК "Олимпийский".

Стоит отметить, что телеканал "Интер" доступен для просмотра онлайн.

Напомним, что на кону поединка – чемпионские титулы WBA, WBC, WBO, IBF, пояс журнала The Ring и кубок Мохаммеда Али, а также чек на 10 миллионов долларов.