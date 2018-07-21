Бой Усик – Гассиев: онлайн поединка

Украинский боксер Александр Усик (14-0, 11 КО) и россиянин Мурат Гассиев (26-0, 19 КО) проведут бой в финале Всемирной боксерской суперсерии. На кону четыре пояса чемпионов и чек на 10 миллионов долларов.

Сам финал Всемирной боксерской серии пришлось провести на два месяца и десять дней позже, чем было запланировано. Все из-за травмы, которую получил Александр Усик во время подготовки к бою. И кроме даты проведения, изменилось и место. Поэтому вместо саудовской Джидды бой перенесли в российскую Москву. Как не апеллировала украинская сторона против России как места проведения, организаторы WBSS решили по своему. Для Усика это будет третий бой на территории соперника. Хотя не только в этом же дело. Усик – уроженец Симферополя, который сейчас оккупирован Россией.

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А драться есть за что. Победитель получит чемпионские титулы WBA, WBC, WBO, IBF, и по версии журнала The Ring. А также кубок Мохаммеда Али и чек на 10 миллионов долларов.