Усик – Гассиев: видео боксерского поединка

Лучшие моменты боксерского поединка между Усиком и Гассиев, где победу одержал украинец.

Бой между Усиком и Гассиевым длился все 12 раундов. Решение о победителе выносили судьи. Они единоголосно отдали победу украинскому боксеру Усику.

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Видео боя Усика и Гассиева (смотреть с 25:00)

Стоит отметить, что Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу. Теперь он чемпион в первом тяжелом весе по версиям WBA, WBC, WBO, IBF и журнала The Ring, владелец трофея Мохаммеда Али и чека на 10 миллионов долларов.