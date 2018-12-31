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      Усик готов стать прихожанином РПЦ, но назвал условие, при котором может перейти в ПЦУ

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      Усик назвал условие, при котором может стать прихожанином РПЦ или единой Православной церкви
      Усик назвал условие, при котором может стать прихожанином РПЦ или единой Православной церкви / Фото из открытых источников

      Украинский боксер Александр Усик, который является прихожанином Украинской православной церкви Московского патриархата, заявил, что будет следовать за своими духовными наставниками.

      Об этом боксер рассказал в интервью газете "Экспресс".

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      Я перейду в единую Украинскую Православную Церковь в том случае, если монахи Киево-Печерской лавры решат это сделать,
      – отметил Усик.

      Кроме того, спортсмен добавил, что если монахи решат перейти в Русскую православную церковь, то он поддержит их и также станет прихожанином РПЦ.

      "Уважаю выбор своих духовных наставников. Если они решат быть с РПЦ, то я поддержу их выбор", – отметил он.

      Напомним, ранее Александр Усик рассказал, что если кто-то из радикалов решит захватить Киево-Печерскую лавру, то он встанет на сторону монахов и будет защищать святыню.

      Теги: Новости Украины Спорт Новости политики Александр Усик Православная церковь Украины УПЦ МП РПЦ Религия
      Источник: 24 Канал
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