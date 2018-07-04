Усик готовится к бою с Гассиевым в Киеве: видео

Украинский чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик (14-0, 12 КО) в Киеве готовится к поединку против россиянина Мурата Гассиева (26-0, 19 КО), который состоится 21 июля в Москве.

В данный момент украинец тренируется в Конча-Заспе. WBSS на своей странице в Instagram опубликовала видео, как Усик работает на лапах вместе со своим катменом Рассом Анбером.

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение украинскому чемпиону. На победу Усика можно поставить с коэффициентом 1,33. В то же время на успех Гассиева букмекеры дают коэффициент 3,25. Ничья традиционно для бокса считается наименее вероятным вариантом – 21,00.

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Признают, что финальная встреча WBSS между Муратом Гассиевым и Александром Усиком состоится 21 июля на арене спорткомплекса "Олимпийский". Ранее Усик отказывался драться в России, но потом передумал и заявил, что поедет в Москву только за победой.