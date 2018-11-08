Усик и Белью провели забавную дуэль взглядов: видео
В Манчестере (Англия) начались официальные предматчевые мероприятия в преддверии боя за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Александром Усиком (15-0, 11 КО) и Тони Белью (30-2-1, 20 КО).
Так, Александр Усик и Тони Белью устроили традиционную дуэль взглядов перед поединком.
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Ни Усик, ни Белью не стали первым отводить взгляд друг от друга. По предложению нашего боксера они повернулись к камерам одновременно, на "раз-два-три".
Напомним, что бой Усик – Белью состоится 10 ноября в Манчестере. На кону поединка будут стоять все пояса украинца.
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Источник: 24 Канал
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