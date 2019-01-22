Усик и Джошуа могут встретиться уже в этом году, промоутер подтвердил информацию

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик может уже в этом году провести бой против британского супертяжа Энтони Джошуа, который владеет поясами IBF, WBA, WBO, IBO.

Если Усик решит перейти в супертяжелый вес, то может стать обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Энтони Джошуа.

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Британец до сих пор не согласовал свой следующий бой против Диллиана Уайта или Джаррелла Миллера. Таким образом Усик может стать следующим в очереди на поединок против Джошуа. Бой между украинцем и британцем может состояться до конца этого года.

"Бой с Диллианом является приоритетным. Он номер один. Но если мы не сможем договориться с ним, то бой не состоится. Мы не можем ждать Уайта до сентября или октября. Если он откажется от этого боя, то может не получить снова бой за звание чемпиона мира.

По правилам WBO, как только Усик поднимется до супертяжелого веса, он будет обязательным претендентом на титул", – заявил промоутер Джошуа Эдди Хирн в интервью Sky Sports.

Напомним, что промоутер украинца Усика Эдди Хирн ранее заявил, что дата следующего поединка абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе согласована. Однако имя следующего соперника украинца до сих пор не названо. Среди потенциальных соперников Усика – россиянин Александр Поветкин, кубинец Луис Ортис и еще один россиянин Денис Лебедев.