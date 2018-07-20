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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Усик и Гассиев показали одинаковый вес на взвешивании и провели дуэль взглядами: видео

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Усик – Гассиев: дуэль взглядов
Усик – Гассиев: дуэль взглядов

За день до боксерского поединка в финале Всемирной боксерской суперсерии украинец Александр Усик (14-0, 11 КО) и россиянин Мурат Гассиев (26-0, 19 КО) провели очередную дуэль взглядов.

Это произошло во время открытого взвешивания боксеров в Москве. Стоит отметить, что оба соперника показали одинаковый вес – 89,9 кг, тем самым уложившись в рамки первого тяжелого веса (до 90,72 кг).

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Стоит отметить, что взвешивание произошло на одной из площадей Москвы, где в субботу, 21 июля, и состоится боксерский поединок.

Видео дуэли взглядов Усика и Гассиева

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Напомним, это будет бой за титулы чемпиона в тяжелом весе (WBA, WBC, WBO, IBF и по версии The Ring), трофей Мохаммеда Али и чек на 10 миллионов долларов.

 

 

Теги: Новости спорта Бокс Александр Усик Усик – Гассиев
Источник: 24 Канал
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