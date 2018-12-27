Усик и Ломаченко поборются за престижные награды
Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик попали в несколько номинаций авторитетного журнала The Ring.
Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) и чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) претендуют на звание "Боец года". Анатолий Ломаченко – Тренер года", сообщает сайт The Ring.
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Усик также поборется за награду за лучший нокаут года.
Боец года:
– Сауль Альварес
– Тайсон Фьюри
– Наоя Иноуэ
– Василий Ломаченко
– Александр Усик
Нокаут года:
– Александр Усик ТКО 8 Тони Белью
– Диллиан Уайт КО 6 Лукас Браун
– Джермалл Чарли КО 2 Уго Сентено
– Наоя иноуэ КО 1 Хуан Карлос Пайал
– Теофимо Лопес КО 1 Мейсон Менард
Тренер года:
– Бен Дэвисон
– Роберт Гарсия
- Шинго Инирует
– Анатолий Ломаченко
– Эдди Рейносо
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