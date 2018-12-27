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      Усик и Ломаченко поборются за престижные награды

      22 Читати новину українською
      The Ring
      The Ring / ringtv.com

      Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик попали в несколько номинаций авторитетного журнала The Ring.

      Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) и чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) претендуют на звание "Боец года". Анатолий Ломаченко – Тренер года", сообщает сайт The Ring.

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      Усик также поборется за награду за лучший нокаут года.

      Боец года:

      – Сауль Альварес
      – Тайсон Фьюри
      – Наоя Иноуэ
      – Василий Ломаченко
      – Александр Усик

      Нокаут года:

      Александр Усик ТКО 8 Тони Белью
      – Диллиан Уайт КО 6 Лукас Браун
      – Джермалл Чарли КО 2 Уго Сентено
      – Наоя иноуэ КО 1 Хуан Карлос Пайал
      – Теофимо Лопес КО 1 Мейсон Менард

      Тренер года:

      – Бен Дэвисон
      – Роберт Гарсия
      - Шинго Инирует
      – Анатолий Ломаченко
      – Эдди Рейносо

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      Теги: Спорт Бокс Александр Усик Василий Ломаченко
      Источник: 24 Канал
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