Усик и Ломаченко поборются за престижные награды

Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик попали в несколько номинаций авторитетного журнала The Ring.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) и чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) претендуют на звание "Боец года". Анатолий Ломаченко – Тренер года", сообщает сайт The Ring.

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Усик также поборется за награду за лучший нокаут года.

Боец года:

– Сауль Альварес

– Тайсон Фьюри

– Наоя Иноуэ

– Василий Ломаченко

– Александр Усик

Нокаут года:

– Александр Усик ТКО 8 Тони Белью

– Диллиан Уайт КО 6 Лукас Браун

– Джермалл Чарли КО 2 Уго Сентено

– Наоя иноуэ КО 1 Хуан Карлос Пайал

– Теофимо Лопес КО 1 Мейсон Менард

Тренер года:

– Бен Дэвисон

– Роберт Гарсия

- Шинго Инирует

– Анатолий Ломаченко

– Эдди Рейносо

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