Усик и Ломаченко показали класс по прыжкам в воду: видео

Александр Усик и Василий Ломаченко проводят свой отпуск в Украине и решили показать класс в синхронных прыжках в воду.

Соответствующее видео опубликовали на объединенной странице Василия и Александра в Instagram.

Читайте также: Ломаченко выполнил опасный трюк голыми руками: видео

Полная версия Публикация от LomUs Official (@lomus_17) 9 Авг 2018 в 3:41 PDT

Напомним, что Василия Ломаченко поставили на вершину рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Эту позицию украинский боксер удерживает уже третий месяц подряд. Кроме Ломаченко, в рейтинге появился еще один украинец, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24