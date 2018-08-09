Усик и Ломаченко показали класс по прыжкам в воду: видео
Александр Усик и Василий Ломаченко проводят свой отпуск в Украине и решили показать класс в синхронных прыжках в воду.
Соответствующее видео опубликовали на объединенной странице Василия и Александра в Instagram.
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Напомним, что Василия Ломаченко поставили на вершину рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Эту позицию украинский боксер удерживает уже третий месяц подряд. Кроме Ломаченко, в рейтинге появился еще один украинец, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик.
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Источник: 24 Канал
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