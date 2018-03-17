Усик и Ломаченко претендуют на специальные чемпионские пояса

Титулованные украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко могут пополнить свои немалые коллекции особыми наградами.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) объявила, что будет вручать специальные чемпионские пояса для победителей рейтинговых боев. Первые пять таких почетных наград найдут хозяев уже в 2018 году. И среди главных претендентов на пояса – дуэт украинцев.

Александр Усик получит спецприз, если 11 мая в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе одолеет россиянина Мурата Гассиева. А Василий Ломаченко – в случае победы в бою 12 мая против венесуэльца Хорхе Линареса.

Три другие специальные пояса WBA достанутся триумфаторам боев Энтони Джошуа – Джозеф Паркер, Геннадий Головкин – Сауль Альварес, Каллум Смит – Джордж Грувз.

Ранее менеджер Усика Эгис Климас рассказал, что не видит никакого политического подтекста в бою украинца против россиянина Гассиева, а его подопечный на пресс-конференциях будет говорить только о боксе.

Между тем, сам Усик продолжает подготовку к бою на тренировочных сборах в Барселоне. При этом боксер, по традиции, находит время для развлечений – смотрите видео!

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