Усик и Ломаченко возглавили рейтинги лучших боксеров планеты

Украинские чемпионы мира Александр Усик и Василий Ломаченко возглавили рейтинги лучших боксеров планеты своих весовых категорий.

Список составил авторитетный портал World Boxing News.

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Ломаченко оставил позади Хорхе Линареса, Джервонта Дэвиса и Рэя Бельтрана. Усик опередил трех бойцов, которых он уже побеждал. Бриедиса, Гасиева и Гловацки. Еще один украинский чемпион мира Артем Далакян занял четвертое место в рейтинге самой легкой весовой категории. Его опережают Шо Кимура, Морути Мталане и Косей Танака.

Другой авторитетный портал ESPN составил список лучших боксеров независимо от весовой категории. Первую строчку специалисты отдали Василию Ломаченко. А Александр Усик впервые в карьере вошел в топ-10, украинец занял 8 место. Опередив супертяжей Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.

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