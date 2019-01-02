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      Усик и Ломачено в топ-5 лучших боксеров мира по версии BoxingScene

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      Ломаченко и Усик попали в топ-5 боксеров мира по версии BoxingScene
      Ломаченко и Усик попали в топ-5 боксеров мира по версии BoxingScene / twitter.com/boxingscene

      Сразу двое украинских боксеров попали в рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии BoxingScene. В частности, в десятке лучших абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик и чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко.

      В обновленном рейтинге не произошло никаких изменений по сравнению с последней редакцией в начале октября 2018 года.

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      1. Теренс Кроуфорд (34-0, 25 KO) – чемпион WBO в полусреднем весе
      2. Василий Ломаченко (12-0, 9 КО) – чемпион WBA и WBO в легком весе
      3. Майки Гарсия (39-0, 30 KO) – чемпион WBC и IBF в легком весе
      4. Сауль Альварес (51-1-2, 35 KO) – чемпион WBA и WBC в среднем весе
      5. Александр Усик (16-0, 12 КО) – чемпион WBA, WBO, WBC и IBF в тяжелом весе
      6. Срисакет Сор Рунгвисаи (47-4-1, 41 KO – чемпион WBC во втором легчайшем весе
      7. Геннадий Головкин (38-1-1, 34 KO)
      8. Наоя иноуэ (17-0, 15 KO) – регулярный чемпион WBA в легчайшем весе
      9. Эррол Спенс (24-0, 21 KO) – чемпион IBF в полусреднем весе
      10. Лео Санта Крус (35-1-1, 19 KO) – чемпион WBA в полулегком весе

      Напомним, Александр Усик завершил 2018 год на четвертой строчке рейтинга Р4. Также он был признан боксером года по версии изданий ESPN, Sports Illustrated, BoxingTalk и Yahoo. Также украинец получил приз "Боксер года" по версии журнала The Ring.

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      Теги: Александр Усик Бокс Василий Ломаченко Спорт
      Источник: 24 Канал
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