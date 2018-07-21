Усик или Гассиев: кому отдали предпочтение читатели 24 канала

В финале Всемирной боксерской суперсерии сойдутся украинец Александр Усик (14-0, 11 КО) и россиянин Мурат Гассиев (26-0, 19 КО). Читатели 24 канала проголосовали за победителя этого поединка.

Всего в опросе приняли участие почти 14 тысяч читателей. 88% из них проголосовали за то, что победит Усик. 10% читателей предпочтение отдали его сопернику Гассиеву. Еще 2% выбрали свой вариант ответа.

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К слову, ничьей в этом поединке быть не может. Если в трех судей будут одинаковые оценки, на этот случай есть четвертый арбитр, который определит победителя поединка Усик – Гассиев.

Напомним, на кону этого поединка – титулы чемпиона в первом тяжелом весе (Cruiserweight) по версии WBA, WBC, WBO, IBF и журнала The Ring, трофей Мохаммеда Али и чек на 10 миллионов долларов.