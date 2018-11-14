Усик может провести с россиянином первый поединок в супертяжелом весе

Александр Красюк, генеральный директор компании K2 Promotions Ukraine и промоутер абсолютного чемпиона в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО) озвучил дальнейшие планы его клиента на профи-ринге.

Представитель украинского боксера подтвердил, что после успешной защиты титулов против Тони Беллью украинец поднимется в супертяжелый вес, а ближайшие поединки в этом дивизионе определят расстановку сил.

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Фамилии потенциальных соперников уже есть, но их рано озвучивать. Есть перечень людей, которые могут выйти против Саши на ринг. В ближайшие несколько месяцев произойдет несколько боев, которые определят расстановку сил. Одно могу сказать: это точно будет супертяжелый вес. В крузервейте мы завершили все наши дела. Хотя и там есть еще одна опция – это если Андре Уорд к нам поднимется и захочет боя. С Поветкиным теоретически можно устроить бой. Но ясно, что он рассматривается нами не в первую очередь,

– сказал Красюк.

Напомним, что 11 ноября Александр Усик победил британца Тони Беллью. В восьмом раунде Белью пропустил мощный удар и упал на ринг. Он пытался встать, но судья остановил бой.

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