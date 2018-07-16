Усик на лошади отправился на поединок с Гассиевым в Москве

Чемпион мира по версиям WBO и WBC в первом весе украинец Александр Усик (14-0, 11 КО) отправился на бой в Москву против россиянина Мурата Гассиева (26-0, 19 КО) на финал Всемирной боксерской суперсерии.

В своем Instagram Александр Усик опубликовал видео, где он едет верхом. Подпись к видео гласит, что украинец отправился на бой в Москву.

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"Окончен трудный и замечательный сбор. Мы в дороге. Москва встречай", – гласит подпись к фото.

Напомним, финальная встреча WBSS между Муратом Гассиевым и Александром Усиком состоится 21 июля на арене спорткомплекса "Олимпийский". Ранее Усик отказывался драться в России, но потом передумал и заявил, что поедет в Москву только за победой.

Победитель поединка получит титулы чемпиона в тяжелом весе (WBA, WBC, WBO, IBF и по версии The Ring), трофей Моххамеда Али и чек на 10 миллионов долларов.

Также уже известно, с кем может выйти в ринг победитель пары Усик – Гассиев.