22:13
16 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
25°C 15°C
  • вторник
    20°C 18°C
  • среда
    25°C 18°C
  • четверг
    23°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ботоксы Путина. Показуха патриарха Кирилла
Вєсті Кремля
21:25, сегодня
Вести.UA. Роман Тимошенко и Коломойского. Нелегальные коммунисты
Вєсті.UA
20:27, сегодня
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, сегодня
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Усик на лошади отправился на поединок с Гассиевым в Москве

298 Читати новину українською
Александр Усик
Александр Усик

Чемпион мира по версиям WBO и WBC в первом весе украинец Александр Усик (14-0, 11 КО) отправился на бой в Москву против россиянина Мурата Гассиева (26-0, 19 КО) на финал Всемирной боксерской суперсерии.

В своем Instagram Александр Усик опубликовал видео, где он едет верхом. Подпись к видео гласит, что украинец отправился на бой в Москву.

Читайте также: Россия пригрозила судом Усику

"Окончен трудный и замечательный сбор. Мы в дороге. Москва встречай", – гласит подпись к фото.

Напомним, финальная встреча WBSS между Муратом Гассиевым и Александром Усиком состоится 21 июля на арене спорткомплекса "Олимпийский". Ранее Усик отказывался драться в России, но потом передумал и заявил, что поедет в Москву только за победой.

Победитель поединка получит титулы чемпиона в тяжелом весе (WBA, WBC, WBO, IBF и по версии The Ring), трофей Моххамеда Али и чек на 10 миллионов долларов.

Также уже известно, с кем может выйти в ринг победитель пары Усик – Гассиев.

 

 

Теги: Новости спорта Александр Усик Усик – Гассиев Бокс
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Зимняя Олимпиада-2018: расписание соревнований
 8 февраля , 16:02
Прогноз погоды на 21 марта: Украина сильно засыплет снегом
 21 марта , 09:10
Hyperloop в Украине: как мы продолжим традиции Илона Маска
 14 июня , 15:10
Смертельное ДТП в Кривом Роге: количество жертв возросло до восьми (фото)
 17 апреля , 09:48
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук