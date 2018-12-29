Усик не забыл о важных в жизни вещах в своем новогоднем поздравлении

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, украинский боксер Александр Усик поздравил всех с наступающим Новым годом. В частности, спортсмен пожелал всем добра.

Александр Усик записал соответствующее видеообращение, которое появилось в сети.

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"Любите друг друга, прощайте друг другу, цените друг друга, радуйтесь тому, что с вами происходит, смейтесь, радуйте своих детей, дурачьтесь. С Новым годом!"– отметил украинский чемпион.

Также он подчеркнул, что "мир любит сильных".

"Всем добра", – добавил Усик.

Напомним, недавно авторитетный журнал The Ring признал Александра Усика лучшим боксером 2018 года.

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