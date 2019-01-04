Усик никогда не будет большим – бывший чемпион мира

Бывший чемпион мира в двух дивизионах Пол Малиньяджи считает, что абсолютный чемпион в тяжелом весе Александр Усик сможет на должном уровне конкурировать в новом дивизионе. Американец заявил, что украинский боксер может стать приличным супертяжеловесом несмотря на то, что не является чрезвычайно габаритным спортсменом.

"Говорят, что Усик идет в супертяжелый дивизион. Я видел его лично, он не маленький мальчик. Он никогда не будет большим, но я думаю, что он может превратиться в приличного размера тяжеловеса и сможет конкурировать с бойцами в этом дивизионе", – цитирует Малиньяджи BoxingScene.com.

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Экс-боксер предлагает не заглядывать в будущее, а подождать и посмотреть, как будет боксировать Усик в новом дивизионе.

"Вероятно, Усика можно сравнить с некоторыми тяжеловесами, которые поменьше, но все еще достаточно хорошие. Например, Фрес Окендо или Карлос Такам. Посмотрим, как он сможет себя проявить в новом дивизионе и сможет ли остаться в супертяжелом", – резюмировал Малиньяджи.

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