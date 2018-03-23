Усик "обратился" к Илону Маску: потрясающее фото

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик обратился к известному инженеру, гендиректору компании "SpaceX" Илону Маску.

В своем Instagram боксер передал "привет" Маску.

"Илон, мы вылетаем", – написал Усик в заметке под впечатляющим снимком.

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На фотографии Александр Усик и еще двое ребят из его команды стоят вертикально только на головах, ничем не помогая себе удержать равновесие.

Очевидно, этим фото украинский боксер продемонстрировал своим поклонникам отличную физическую форму.

Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa) 23 Бер 2018 р. о 4:35 PDT

Напомним, Александр Усик еще тот шутник – готовясь к бою с россиянином, он традиционно порадовал поклонников фирменными танцами, в частности, под известную песню Светланы Лободы "Твои глаза".

Как известно, решающий бой WBSS состоится 11 мая в мегаполисе Джидда – экономической столице Саудовской Аравии, расположенной на берегу Красного моря, неподалеку от Мекки.