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Усик "обратился" к Илону Маску: потрясающее фото

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Усик показал сложнейший трюк
Усик показал сложнейший трюк / Фото из соцсетей

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик обратился к известному инженеру, гендиректору компании "SpaceX" Илону Маску.

В своем Instagram боксер передал "привет" Маску.

"Илон, мы вылетаем", – написал Усик в заметке под впечатляющим снимком.

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На фотографии Александр Усик и еще двое ребят из его команды стоят вертикально только на головах, ничем не помогая себе удержать равновесие.

Очевидно, этим фото украинский боксер продемонстрировал своим поклонникам отличную физическую форму.

Напомним, Александр Усик еще тот шутник – готовясь к бою с россиянином, он традиционно порадовал поклонников фирменными танцами, в частности, под известную песню Светланы Лободы "Твои глаза".

Как известно, решающий бой WBSS состоится 11 мая в мегаполисе Джидда – экономической столице Саудовской Аравии, расположенной на берегу Красного моря, неподалеку от Мекки.

Теги: Новости спорта Новости Украины Илон Маск Бокс Александр Усик Курьезные новости
Источник: 24 Канал
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