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00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Усик остался без тренера перед поединком с Гассиевым

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Александр Усик с Сергеем Ватманюком
Александр Усик с Сергеем Ватманюком / K2 Promotions Ukraine

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик (14-0, 11 КО) больше не работает с Сергеем Ватаманюком.

Об этом Усик рассказал в превью к финалу Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против Мурата Гассиева (26-0, 19 КО).

Он не был моим тренером по-настоящему, просто помогал готовиться в некоторых нюансах. Сейчас мы расстались, потому что его работа не помогала мне развиваться. Я не хочу работать с человеком, просто чтобы кто-то был. Ватаманюк – хороший парень, но на самом деле это не профессия,
– отметил украинский боксер.

Готовить Усика к финалу WBSS против Мурата Гассиева (26-0, 19 КО) будет его катмен Расс Анбер.

Читайте также: Усик на коне отправился на поединок с Гассиевым в Москву

"Он пишет план, исправляет ошибки в моей работе. Такой себе куратор, который помогает мне", – подытожил Александр.

Напомним, финальная встреча WBSS между Муратом Гассиевым и Александром Усиком состоится 21 июля на арене спорткомплекса "Олимпийский". Ранее Усик отказывался драться в России, но потом передумал и заявил, что поедет в Москву только за победой.

Теги: Новости спорта Бокс Александр Усик Усик – Гассиев
Источник: 24 Канал
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